Adıyaman'da 5 ev karantinaya alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 5 ev karantinaya alındı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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