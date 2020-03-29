Adıyaman'da 5 bin sahte maske ele geçti Adıyaman'da 5 bin sahte maske ele geçtiADIYAMAN'da, polis tarafından tekstil imalathanesine düzenlenen operasyonda 5 bin sahte maske ele geçirildi.

Adıyaman'da 5 bin sahte maske ele geçti ADIYAMAN'da, polis tarafından tekstil imalathanesine düzenlenen operasyonda 5 bin sahte maske ele geçirildi. İşletme sahibi de gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, organize sanayi bölgesinde sahte maske üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tekstil imalathanesine operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 5 bin maske ele geçirildi. Maskelere el konulurken, işletme sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak: DHA