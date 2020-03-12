Adıyaman'da 5 bin 47 paket kaçak sigara ele geçirildi Adıyaman'da 5 bin 47 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da 5 bin 47 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, Diyarbakır yolundan Adıyaman'a seyreden bir aracın durumlarından şüphelenilerek durdurmak istedi. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan kontrollerde 5 bin 47 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA