Adıyaman'da 5 bin 47 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adıyaman'da 5 bin 47 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
12.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:02
Adıyaman'da 5 bin 47 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, Diyarbakır yolundan Adıyaman'a seyreden bir aracın durumlarından şüphelenilerek durdurmak istedi. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan kontrollerde 5 bin 47 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü A.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA