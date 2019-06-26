Adıyaman'da 5 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Adıyaman'da 5 aylık bebek yatağında ölü bulundu.
Adıyaman'da 5 aylık bebek yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Ali ailesi, 5 aylık bebekleri Mahir Ali'yi odasındaki yatağında hareketsiz buldu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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