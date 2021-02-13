Adıyaman'da 48 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
13.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:22
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 48 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 48 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 48 evde karantina uygulanmasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül