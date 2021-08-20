Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, 48 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman'da, 48 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde tespit edilen bazı Kovid-19 vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 48 ev karantinaya alındı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül