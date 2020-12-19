Adıyaman'da 47 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Adıyaman'da 47 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

19.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:44
Adıyaman'da 47 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 47 ev için karantina kararı verildi.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 47 ev için karantina kararı verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 47 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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