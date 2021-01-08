Adıyaman'da 46 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
08.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:30
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 46 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül