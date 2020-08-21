Adıyaman'da 46 ev karantinaya alındı Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 46 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Kaynak: AA