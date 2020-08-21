Adıyaman'da 46 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 evde karantina uygulaması başlatıldı.
21.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:40
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 46 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Kaynak: AA