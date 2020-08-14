Adıyaman'da 46 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 evde karantina uygulaması başlatıldı.
14.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:50
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 46 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Kaynak: AA