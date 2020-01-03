Adıyaman'da 45 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

03.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:00

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 45 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı sonucu Çelikhan ve Sincik ilçelerinde toplam 14 köy ve 31 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.



Erdoğan, dozer, greyder, kepçe ve servis araçlarıyla yaklaşık 70 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA