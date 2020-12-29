Adıyaman'da 43 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
29.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:42
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 43 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 43 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 43 evde, karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz