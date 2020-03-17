Adıyaman'da 43 dairelik bina tahliye ediliyor
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Adıyaman, Kahta, AFAD, 3. Sayfa

Adıyaman'da 43 dairelik bina tahliye ediliyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde heyelan nedeniyle 10 katlı binanın kaydığı tespit edildi.

17.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:41
Adıyaman'da 43 dairelik bina tahliye ediliyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde heyelan nedeniyle 10 katlı binanın kaydığı tespit edildi. Binadaki evler tahliye edilmeye başlandı.


Kahta'nın Girne Mahallesi su deposu yakınlarında bulunan A.Kent konutlarının yakınlarında geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Heyelanda milyonlarca metreküp toprak kaydı. Yaklaşık 10 dönümlük alanı kaplayan milyonlarca metreküp toprak tarım arazisine kaydı.


Heyelan sonrasında İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ön inceleme yaptı. Ön inceleme sonrasında jeolojik etüt yapıldı. Teknik inceleme sonrasında 43 daireli apartmanın 1-2 santim arasında heyelan bölgesine doğru kaydığı belirlendi.


Binada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için apartman sakinlerinin kısa sürede binayı tahliye etmeleri istendi. Bina sakinleri apar topar daireleri boşaltmaya başladı.


Ankara'dan gelecek olan teknik ekibin Nisan ve Haziran aylarında tekrardan ölçüm yapacağı ve kesin kararın o zaman verileceği öğrenildi.


Tahliye sonrası ıslah ve güçlendirme işlemlerinin hızlandırılmasını isteyen apartman sakinleri, heyelan bölgesinde ıslah çalışmalarının bitirilmesinden sonra evlerine dönmek istediklerini söyledi.


Evlerinin tünel kalıplar ile yapıldığını ve evlerinde en ufak bir hasarın olmadığını söyleyen apartman Sakini Önder Can, " Geçen yıl 11 Ocak 2019 tarihinde evimizin bulunduğu site yakınlarında bir heyelan meydana geldi. Büyük bir toprak kayması yaşandı. Bu kaymanın ardından AFAD tarafından bizlere 'acilen' daireleri boşaltın denildi. Kaymakamlıktan tebliği gelir gelmez, 3 gün içerisinde evimizi boşaltmak zorundayız. Kahta'da ev bulma sıkıntısı yaşıyoruz. Güçlendirme yapılarak biran önce bu insanların mağduriyetinin giderilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.


Mustafa Doğan isimli bina sakini ise, "Ben 20 yıllık öğretmenim. Benim bütün sermayem burası, krediyle burayı aldım. Ben 6,5 yıl kredi ödeyeceğim. Şimdi bana gel buradan çık diyorlar. Ben ne yapacağım şaşırdım. Bizim mağduriyetimizi gidersinler" ifadelerini kullandı.


Tahliye edilmek istenilen F blokta 43 daire olduğu ve 250 kişinin yaşadığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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