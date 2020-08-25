Adıyaman'da 41 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 41 ev karantinaya alındı.
25.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:40
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 41 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 41 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Kaynak: AA