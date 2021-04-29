Adıyaman'da 408 saatlik tam kapanma başladı

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanma başladı.

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanma başladı.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05: 00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında bugün başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanmada kent sessizliğe bürünürken İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından kent birçok noktasına kurulan uygulama noktalarında dışarıda olan vatandaşların muaf olup olmadığını kontrol edildi. 408 saat sürecek kısıtlamada kent sessizliğe bürünürken ekipler ise sıkı denetim yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı