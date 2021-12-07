Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada - Haberler
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Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı Kavga, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Suriye uyruklu 2 grup sokakta karşılaştı. Grupların tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Cemal Carullah, Hudaman Carullah, Amira Muhammed ve Rehan Muhammed, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 grup arasında yaşanan kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

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