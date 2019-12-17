Adıyaman'da 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

17.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:01

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde üç katlı evin ikinci katında ikamet eden Fatma (35), Ebubekir (4) ve Zeynep (1) Ünsal ile Aysel Yavuz (39) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA