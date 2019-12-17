Adıyaman'da 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
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Adıyaman'da 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

17.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:01
Adıyaman'da 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 'nde üç katlı evin ikinci katında ikamet eden Fatma (35), Ebubekir (4) ve Zeynep (1) Ünsal ile Aysel Yavuz (39) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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