ADIYAMAN'DA 4 HDP'LİYE TERÖR PROPAGANDASINDAN GÖZALTI
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ADIYAMAN'DA 4 HDP'LİYE TERÖR PROPAGANDASINDAN GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADIYAMAN'DA 4 HDP'LİYE TERÖR PROPAGANDASINDAN GÖZALTI

ADIYAMAN'da, polisin terör propagandası yaptığı belirtilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Mehmet Ali Alataş'ın da bulunduğu 4 kişi, gözaltına alındı.

 ADIYAMAN'da, polisin terör propagandası yaptığı belirtilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Mehmet Ali Alataş'ın da bulunduğu 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör propagandası yaptıkları belirlenen, HDP İl Başkanı Mehmet Ali Alataş ile il yönetimindeki M.H., H.A. ve B.G. gözaltına alındı. 4 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gölbaşı Caddesi üzerindeki HDP il binasında arama yapan polis, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri, öldürülen örgüt üyelerinin resimleri ile yasaklı kitaplar ele geçirdi.

ADIYAMAN'DA 4 HDP'LİYE TERÖR PROPAGANDASINDAN GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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