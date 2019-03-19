Adıyaman'da "4. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarı"Na Doğru

Adıyaman'da "4. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın 17-21 Nisan tarihleri arasında düzenleneceği bildirildi.

Bir otelde Medya Trend Fuar ve Organizasyon tarafından düzenlenecek olan 4. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın tanıtım toplantısında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman'ın tarım konusunda önemli bir yerde olduğunu ve daha iyi yerlere gelme konusunda gayret içerisinde olduklarını belirtti.

Adıyaman'ın sadece tarımda değil, tarıma dayalı sanayide de iyi yerlere geldiğini ifade eden Uslu, "Fuarcılıkta da önemli noktalara geldik. Önümüzdeki dönemlerde Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuracağız. Hep birlikte el ele verirsek kentimiz için güzel şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Medya Trend Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ise bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirecekleri Gıda-Tarım Hayvancılık Fuarı'nın bölgenin en kapsamlı fuarlarından birisi olacağını ve düzenlenecek fuara tüm Adıyamanlıları davet ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA