Adıyaman'da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı - Haberler
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Adıyaman'da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Adıyaman'da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı'nın suyunun çekildiği bölgede 4 bin yıllık olduğu belirtilen höyük ortaya çıktı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı'nın suyunun çekildiği bölgede 4 bin yıllık olduğu belirtilen höyük ortaya çıktı.

Atatürk Baraj'ında suyun 15 metre çekilmesi ile tarihi höyük ortaya çıkarıldı. Merkeze bağlı Ürgüç köyü sınırlarında yer alan ve Gavur Tepe olarak bilinen yerde ortaya çıkan höyüğü görenler müze müdürlüğüne bilgi verildi. Bölgede inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Burada yaptığımız inceleme sonucunda mimari yapı ve milattan önce 2 bin yılına ait çanak, çömlekler tespit ettik" diye konuştu.


Adıyaman'da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Adıyaman'da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Adıyaman'da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Adıyaman'da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Baraj suları çekilince 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Baraj suları çekilince 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

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