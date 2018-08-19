Adıyaman'da, 4 Askerimizin Şehit Olmasıyla İlgili Belediye Başkanları Adliyede

Adıyaman'da mermer ocağının yakılması ve devamındaki 4 askerin şehit olduğu terör olaylarında yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan DBP'li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve beraberindeki 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Geçtiğimiz gün Kömür beldesine bağlı Kaşköy'de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DBP'li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Hasan T., ve Yiğit T. isimli 4 kişi gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

DBP'li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Hasan T., ve Yiğit T., jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.