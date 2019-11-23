Adıyaman'da 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adıyaman'da 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADIYAMAN'da polisin düzenlediği operasyonda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

23.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:36
Adıyaman'da 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'da polisin düzenlediği operasyonda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramalarda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kamyonet sürücüsü Ü.K gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
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