Adıyaman'da 39 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
19.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:23
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 39 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 39 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 39 evde karantina tedbirleri uygulamasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül