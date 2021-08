Adıyaman'da 38 spor kulübüne 190 TL'lik nakdi yardım

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da bulunan 38 spor kulübüne 190 bin TL nakdi yardımda bulunduğunu söyledi.

Milletvekili Aydın, gençlere ve sporculara her zaman destek verdiklerini, onları önemsediklerini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli branşlardaki il genelinde bulunan toplam 38 spor kulubüne 190 bin TL tutarında nakdi destek verildiğini kaydetti. Aydın, "Adıyaman'ı her zaman düşünerek ilimize sağladığı bu anlamlı destek için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adıyaman'da gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayacak modern tesislerden yararlanabilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Adıyaman'ı her konuda olduğu gibi spor alanında da çok daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Devam eden yatırımlarımız da tamamlandığında Adıyaman, ilçeleri ile birlikte adeta bölgemizin spor adına yıldızı parlayan bir şehri olmaya devam edecektir. 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesine imkan sağlamak istiyoruz. Bugün Adıyaman'da binlerce sporcunun lisanslı bir şekilde spor yapması şüphesiz amatör spor kulüplerimizin gençleri spora teşvik etmek anlamında katkısını göstermektedir. Gelecekte bu kenti spor adına çok daha iyi yerlere getirmek için tüm spor kulüplerimiz ve spor camiasıyla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bizler ilimizde spora ve sporculara her zaman destek olabilmek ve onlara en modern tesislerde ve ücretsiz olarak hizmet verebilmenin gayreti içerisinde çalışıyoruz. İlimizde futbolun ve diğer spor branşlarının marka değerini yükseltme adına her turlu katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda bakanlığımızın ilimizdeki amatör spor kulüplerine yaptığı maddi yardım spora destek adına hepimizi çok mutlu etti. Ben takımlarımızın bu destek ile sezona daha iyi hazırlanacaklarına inanıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Adıyaman Merkez ve ilçelerinde spor yatırımlarının devam ettiğini de anlatan Milletvekili Aydın, "Gelecekte bölgenin en iyi tesislerinde spor yapan gençlerimizin olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Bu nedenle ilimdeki her bir spor yatırımını ayrı önemsiyor çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Merkez çok amaçlı spor salonu ve Besni Gençlik Merkezi yapımı tamamlandı. En kısa zamanda açılışı yapılacak, kent merkezindeki 15 mahallemize 15 futbol sahası tamamlandı. Gölbaşı, Çelikhan ve Samsat ilçelerine portatif panel havuz tamamlandı ve faaliyete geçti, Kahta Gazi Spor Salonu, Kahta 500 Kişilik KYK Öğrenci Yurdu tamamlanarak bu yıl faaliyete geçti, Tut Spor Salonu tamamlandı. Yeni mahalleye 4 adet tenis kortu, Samsat Spor Salonu, Kahta Spor Kompleksi ( 2 bin 500 Seyircili Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ) projeleri devam ediyor. Ayrıca merkez ilçemize ikinci gençlik merkezi ve Gölbaşı gençlik merkezlerinin projesi tamamlanarak ihale aşamasına geldi. Bütün yatırımlar tamamlandığında ilimiz gençlerine ve amatör spor branşlarına büyük katkı sağlayacak sporcu sayılarımız da artacaktır. Devam eden ve tamamlanan bütün yatırımlarımız Adıyaman'daki tüm gençlerimize, spor kulüplerimize, sporcularımıza ve sporseverlere hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı