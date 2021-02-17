Adıyaman'da 38 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
17.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:50
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 38 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 38 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 38 evde karantina uygulanmasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül