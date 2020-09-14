Adıyaman'da 38 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 38 evde karantina uygulaması başlatıldı.
14.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:36
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 38 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 38 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Kaynak: AA