Adıyaman'da 38 ev karantinaya alındı
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Adıyaman'da 38 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 38 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da 38 ev karantinaya alındı
14.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:36

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 38 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 38 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Kaynak: AA

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