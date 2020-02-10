Adıyaman'da 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Adıyaman'da 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 12 köy ve 24 mezra olmak üzere toplam 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

10.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:33
Adıyaman'da 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

'da kar yağışı nedeniyle 12 köy ve 24 mezra olmak üzere toplam 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Adıyaman'ın ilçesine bağlı 5 köy 8 mezra, ilçesine bağlı 7 köy, 17 mezra olmak üzere toplam 12 köy 24 mezra kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.


Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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