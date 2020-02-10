Adıyaman'da 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 12 köy ve 24 mezra olmak üzere toplam 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 12 köy ve 24 mezra olmak üzere toplam 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı 5 köy 8 mezra, Sincik ilçesine bağlı 7 köy, 17 mezra olmak üzere toplam 12 köy 24 mezra kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN