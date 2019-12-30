Adıyaman'da 36 köy ve 57 mezraya ulaşılamıyor

30.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:38

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle bazı köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.



Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman merkeze bağlı 13 köy ve 13 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 14 köy ve 22 mezra, Kahta ilçesinde 1 mezra, Sincik ilçesinde 9 köy ve 21 mezra olmak üzere toplam 36 köy ve 57 mezraya ulaşım sağlanamıyor.



Kar kalınlığının yer yer 30 santime kadar çıktığı yolların açılma çalışması için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA