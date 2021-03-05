Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 35 evde karantina uygulamasına başlandı.

Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek kent olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül