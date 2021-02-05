Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
05.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:48
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 35 evde karantina uygulaması gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül