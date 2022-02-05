Adıyaman'da 340 ev Kovid-19 karantinasına alındı - Haberler
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Adıyaman'da 340 ev Kovid-19 karantinasına alındı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da 340 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 340 evde karantina başlatıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 340 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 340 ev karantinaya alındı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haber

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