Adıyaman'da 34 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
09.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:24
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 34 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 34 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 34 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül