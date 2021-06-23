Adıyaman'da 326 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Adıyaman'da 326 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adıyaman'da 326 kök Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir araziye yapılan operasyonda 326 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adıyaman Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir araziye yapılan operasyonda 326 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarlada ekili halde bulunan Hint kenevirleri Jandarma ekipleri tarafından tek tek kökünden söküldü.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanlı Beldesi'nde İ.D'ye ait arazide arama yaptı. Yapılan aramalarda 326 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarlada ekili halde bulunan Hint kenevirleri jandarma ekipleri tarafından tek tek söküldü. Sökülen Hint kenevirleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yakılarak imha edildi. Arazi sahibi İ.D. hakkında ise işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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