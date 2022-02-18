Adıyaman'da 325 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 325 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu. Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 325 ev karantinaya alındı.