Adıyaman'da 325 ev Kovid-19 karantinasına alındı
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 325 evde karantina uygulaması başlatıldı.
ADIYAMAN (AA) -
|Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 325 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 325 ev karantinaya alındı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel
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