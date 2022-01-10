Adıyaman'da 32 ev karantinaya alındı - Haberler
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Adıyaman'da 32 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 32 ev karantinaya alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 32 evde karantina uygulaması başlatıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 32 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerde toplam 32 ev karantinaya alındı.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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