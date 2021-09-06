Adıyaman'da 315 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 315 evde karantina başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 315 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Buna göre, farklı mahallelerdeki 315 ev karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül