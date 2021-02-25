Adıyaman'da 31 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
25.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:54
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 31 evde karantina uygulanmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül