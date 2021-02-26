Adıyaman'da 30 gümrük kaçağı matkap ele geçirildi
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Adıyaman'da 30 gümrük kaçağı matkap ele geçirildi

26.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:18
Adıyaman'da 30 gümrük kaçağı matkap ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 gümrük kaçağı matkap ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 gümrük kaçağı matkap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 30 gümrük kaçağı matkap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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