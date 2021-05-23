30 dönüm ekili tarla yandı
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30 dönüm ekili tarla yandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da 30 dönüm tarla, yangın nedeniyle zarar gördü.

Adıyaman'da 30 dönüm tarla, yangın nedeniyle zarar gördü.

Türmüz Mahallesi yakınlarında arpa ve buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle 30 dönüm tarla zarar gördü.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına aldıklarını ve soğutma çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.

30 dönüm ekili tarla yandı
30 dönüm ekili tarla yandı
30 dönüm ekili tarla yandı
30 dönüm ekili tarla yandı
30 dönüm ekili tarla yandı
30 dönüm ekili tarla yandı
30 dönüm ekili tarla yandı
30 dönüm ekili tarla yandı
30 dönüm ekili tarla yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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