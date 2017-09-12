Adıyaman'da 3'ü Sağlık Görevlisi 4 Kişi Metan Gazından Zehirlendi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde su deposunu temizlemeye giden işçi metan gazından zehirlenirken, onu kurtarmaya çalışan 3 sağlık görevlisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Göbağı köyünde içme suyu deposunda çalışan fayans işçisi Hamdi Kaplan, uzun süre su deposunda kaldı. Arkadaşları içeriye girdiğinde Hamdı Kaplan'ı baygın halde görünce sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık ekipleri Hamdi Kaplan'ı dışarıya çıkarırken, 3 sağlık görevlisi de metan gazından zehirlendi. Ambulanslarla Çelikhan İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişi daha sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN