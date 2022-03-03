Adıyaman'da 3 ton 400 kilogram gümrük kaçağı tereyağı ele geçirildi
AA, Emin Tezerdi - Güncel
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Gölbaşı ilçesinde 3 ton 400 kilogram gümrük kaçağı tereyağı ele geçirildi.
Gölbaşı ilçesinde 3 ton 400 kilogram gümrük kaçağı tereyağı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı işletmelere gümrük kaçağı tereyağı satılacağı bilgisi aldı.
Bunun üzerine plakası açıklanmayan bir minibüste arama yapan ekipler, 3 ton 400 kilogram gümrük kaçağı tereyağı ele geçirdi.
Olayla ilgili araçtaki M.G. gözaltına alındı.
AA / Emin Tezerdi - Güncel