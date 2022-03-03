Adıyaman'da 3 ton 400 kilogram gümrük kaçağı tereyağı ele geçirildi - Haberler

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Adıyaman'da 3 ton 400 kilogram gümrük kaçağı tereyağı ele geçirildi

AA, Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'da 3 ton 400 kilogram gümrük kaçağı tereyağı ele geçirildi

Gölbaşı ilçesinde 3 ton 400 kilogram gümrük kaçağı tereyağı ele geçirildi.

Gölbaşı ilçesinde 3 ton 400 kilogram gümrük kaçağı tereyağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı işletmelere gümrük kaçağı tereyağı satılacağı bilgisi aldı.

Bunun üzerine plakası açıklanmayan bir minibüste arama yapan ekipler, 3 ton 400 kilogram gümrük kaçağı tereyağı ele geçirdi.

Olayla ilgili araçtaki M.G. gözaltına alındı.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Güncel, Haberler

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