Adıyaman'da 3 şahısta uyuşturucu yakaladı

Adıyaman'da 3 şahısta uyuşturucu yakaladı

Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

07.09.2019 13:21
Adıyaman'da 3 şahısta uyuşturucu yakaladı

Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan akua park yakınlarında jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği Z.A., Y.A., ve Y.E., isimli 3 kişi durdurularak arandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet kağıt parçası içerisinde 10 gram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince uyuşturucu maddesine el konulurken 3 şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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