Adıyaman'da 3 metrelik duvardan düşen çocuk ağır yaralandı
09.05.2020 00:42 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:43
Adıyaman'da 3 metrelik duvardan düşen çocuk ağır yaralandıADIYAMAN'da, yaşadığı apartmanın teras katında oynayan Nazlı Özbaytemur (8), yaklaşık 3 metre yüksekteki duvardan düşerek yaralandı.
Adıyaman'da 3 metrelik duvardan düşen çocuk ağır yaralandı
ADIYAMAN'da, yaşadığı apartmanın teras katında oynayan Nazlı Özbaytemur (8), yaklaşık 3 metre yüksekteki duvardan düşerek yaralandı.
Kaynak: DHA