Adıyaman'da 3 metrelik duvardan düşen çocuk ağır yaralandı
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Adıyaman'da 3 metrelik duvardan düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'da 3 metrelik duvardan düşen çocuk ağır yaralandı
09.05.2020 00:42 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:43

Adıyaman'da 3 metrelik duvardan düşen çocuk ağır yaralandıADIYAMAN'da, yaşadığı apartmanın teras katında oynayan Nazlı Özbaytemur (8), yaklaşık 3 metre yüksekteki duvardan düşerek yaralandı.

Adıyaman'da 3 metrelik duvardan düşen çocuk ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, yaşadığı apartmanın teras katında oynayan Nazlı Özbaytemur (8), yaklaşık 3 metre yüksekteki duvardan düşerek yaralandı.

Adıyaman'da 3 metrelik duvardan düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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