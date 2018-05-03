Adıyaman'da 3 Mayıs Türkçülük Günü Yürüyüşü

Gölbaşı ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük günü dolayısıyla Türk Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından meşaleli yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Türk Ocakları Başkanı Mehmet Çatlakcan, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutladı.

Konuşmanın ardından meşale yakan vatandaşlar, tren istasyonu mevkisine kadar yaklaşık bir kilometrelik yolu Türk bayrakları ile yürüdü.

Daha sonra grup sessizce dağıldı.