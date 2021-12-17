ADIYAMAN'DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

ADIYAMAN'da, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışmasıyla 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Dağkan yönetimindeki 02 FT 613 plakalı otomobil ile İsmet Bayri'nin kullandığı 34 FA 6945 plakalı şehirler arası yolcu otobüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Dağkan ve yanında bulunan Bedriye Kılınç ile Ebrar Kılınç yaralandı. Yaralılat vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.