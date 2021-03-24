Adıyaman'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Adıyaman'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

24.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:00
Adıyaman'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Kızılin köyünde ikamet eden Celal S., Şenel S. ve Übeyit S., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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