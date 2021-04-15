Adıyaman'da 3 gündür kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı kadın kayalıkların arasında bulundu
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Adıyaman'da 3 gündür kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı kadın kayalıkların arasında bulundu

Adıyaman'da 3 gündür kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı kadın kayalıkların arasında bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da 3 gündür kayıp olarak aranan 81 yaşındaki kadın, kayalıkların arasına sıkışmış halde bulundu.

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Adıyaman'da 3 gündür kayıp olarak aranan 81 yaşındaki kadın, kayalıkların arasına sıkışmış halde bulundu.

Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Hanım Bağcı'dan, 3 gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Bu arada, Karadağ ormanlık alanındaki kayalıklar arasında yaşlı bir kadının sıkıştığını gören çobanlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgeye giden Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kayalıklar arasına sıkışan kadının Hanım Bağcı olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bağcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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