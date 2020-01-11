Adıyaman'da 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

11.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:22

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 evden çeşitli eşyalar çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, E.P'yi (43) yakaladı. Adreste, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar da ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA