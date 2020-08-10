Adıyaman'da 29 ev karantinaya alındı Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Kayalık, Malazgirt, Bahçelievler, Yeni, Cumhuriyet, Bahçecik, Siteler, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Karapınar, Mehmet Akif, Turgut Reis mahalleleri ile Malpınarı köyünde bulunan toplamda 29 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: AA