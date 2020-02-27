Adıyaman'da 29 dağ keçisi ihaleyle avlandı

27.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:44

ADIYAMAN'da, 8 yaşını geçen 30 dağ keçisi için açılan ihaleye giren aralarında yurt dışından gelenlerin de olduğu avcılar, kentteki 29 keçiyi avladı. Ekiplerin nezaretinde avlanan keçilerin boynuz ve derilerini alan avcıların ödediği ücretin yüzde 60'ı ise bölgedeki köye aktarılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl sonuna doğru Sincik ilçesindeki Devlet Avlığında bulunan dağ keçilerine ilişkin envanter çalışması yaptı. Çıkarılan envanter ile sayılarının 3 bin olduğu belirlenen dağ keçilerinden 30'unun 8 yaşının üzerinde olduğu için avlanması yönünde karar alındı ve doğrultuda ihaleye çıkarıldı. Dağ keçilerinin avlanması için çıkılan ihaleyi kazanan yerli ve yabancı avcılar, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde ava çıktı. İhaleyi kazanan yerli ve yabancı avcılar şu ana kadar 29 dağ keçisini ekiplerin nezaretinde avladı.Son olarak ABD'den gelen Michael Shaun ve Emieblcek Harris çifti; Sincik Devlet Avlağında 11 yaşında ve 130 santimetre boynuz uzunluğu ve 9 yaşında 118 santimetre boynuz uzunluğunda 2 keçiyi avladı. "GELİRİN YÜZDE 60'I KÖY HESABINA AKTARILIYOR"ABD'li çiftin dağ keçilerini avlaması kamuoyunda yankı uyandırırken, Doğa ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü İsmail Kozan,Adıyaman'ın avcıların en çok ilgi gösterdiği bölge olduğunu söyledi. Dağ keçilerinin av turizmi açısından Adıyaman'ın avcıların ilgi gösterdiği bölge olduğunu belirten İsmail Kozan, "4915 Kara Avcıları Kanuna göre envanter çalışmaları sonucuna göre 8 yaş ve üzeri yaban keçilerinin vurdurulması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teklifte bulunuyoruz. Teklif sonrasında ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü onayıyla birlikte yıllık ortalama 20 ile 30 arasında değişen dağ keçisi için ihaleye çıkılıyor. Bu ihale sonucunda kazanan kişiler ilimize gelerek ekiplerimiz ve jandarma ekipleri gözetiminde avlanma yapıyor. İhale miktarına göre elde edilen gelirin yüzde 60'ı avlanma yapılan bölgedeki köylerin tüzel kişi hesaplarına ihtiyaçların karşılanması üzerine aktarılıyor. Dağ keçilerinin biyolojik yaşına göre 8 yaş ve üzerindekiler avlanıyor" diye konuştu.AVCILAR, KEÇİLERİN VURULMASINI İSTEMİYOR

Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Sitil ise dağ keçilerinin vurulmaması gerektiğini söyledi. Dağ keçilerinin belli bir yaşa ve boynuz uzunluğuna ulaştıktan sonra telef olma riski taşıdığını bu nedenle ihaleyle avlanmalarına olanak sağlandığını hatırlatan Sitil, "Avlanmaları yasal olarak doğru ama dağ keçilerinin vurulmasından öte çoğalmalarına olanak sağlanması gerekiyor. Dağ keçilerini bulundukları bölgede köy sakinleri kaçak avlanan kişilerden korumak için yoğun çaba gösteriyor. Biz dağ keçilerinin sayısının azalmasını değil çoğaltılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA